Клиенты "Черниговгаз Сбыта" могут купить газ на зиму по летним ценам

Газовая труба (kmu.gov.ua)

Воспользоваться акционным предложением и пополнять зимний запас газа можно неограниченное количество раз в течение всего периода действия акции

"Черниговгаз Сбыт" открывает подписку на второй сезон акции "Твоя энергонезависимость", с помощью которой потребители могут сэкономить средства, купив газ для отопительного сезона по акционным летним ценам.

Прго этом сообщает пресс-служба компании.

"Начиная с 15 августа и до 30 сентября 2020 года экономные украинцы могут зарезервировать для себя любой объем газа по акционной летней цене и использовать его с 1 октября текущего года до 31 марта 2021 года. Воспользоваться акционным предложением и пополнять зимний запас газа можно неограниченное количество раз в течение всего периода действия акции", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в этом году участие в акции будет для потребителей очень актуальным, ведь с 1 августа был отменен механизм гарантированной поставки газа населению по регулируемым ценам (ПСО). Отмена ПСО означает, что стоимость голубого топлива отныне будет формироваться по рыночным механизмам.

"Твоя энергонезависимость" предлагает экономным украинцам "приготовить сани летом" и еще до начала отопительного сезона решить вопрос обеспечения своих домов природным газом", - говорится в сообщении.

Стоимость газа для участников акции будет такой:

4,49 грн за кубометр – при заключении договора в период с 15 по 31 августа

4,99 грн за кубометр – при заключении договора в период с 1 по 15 сентября

5,49 грн за кубометр – при заключении договора в период с 16 сентября до 30 сентября

"В акционной цене не учтена стоимость услуги по доставке газа, которая оплачивается отдельно. В прошлом году стоимость голубого топлива для участников "Твоей энергонезависимости" составляла 5,99 грн за кубометр. Заключить договор на участие в акции можно по телефону Контакт-центра (0462) 61-63-04 или (067) 65-64-104, в Центрах обслуживания клиентов или в отделениях "Черниговгаз Сбыт", - говорится в сообщении.