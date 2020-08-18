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Клієнти "Чернігівгаз Збуту" можуть купити газ на зиму за літніми цінами

Чернігів, Вівторок 18 серпня 2020 15:31
Клієнти "Чернігівгаз Збуту" можуть купити газ на зиму за літніми цінами
Газова труба (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Скористатись акційною пропозицією та поповнювати зимовий запас газу можна необмежену кількість разів протягом всього періоду дії акції

"Чернігівгаз Збут" відкриває підписку на другий сезон акції "Твоя енергонезалежність", за допомогою якої споживачі можуть зекономити кошти, купивши газ для опалювального сезону за акційними літніми цінами.

Прго це повідомляє прес-служба компанії.

"Починаючи з 15 серпня і до 30 вересня 2020 року ощадливі українці можуть зарезервувати для себе будь-який об’єм газу за акційною літньою ціною і використовувати його з 1 жовтня поточного року до 31 березня 2021 року. Скористатись акційною пропозицією та поповнювати зимовий запас газу можна необмежену кількість разів протягом всього періоду дії акції", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, цьогоріч участь в акції буде для споживачів дуже актуальною, адже з 1 серпня було скасовано механізм гарантованого постачання газу населенню за регульованими цінами (ПСО). Скасування ПСО означає, що вартість блакитного палива відтепер буде формуватися за ринковими механізмами.

"Твоя енергонезалежність" пропонує ощадливим українцям "приготувати санчата влітку" і ще до початку опалювального сезону вирішити питання забезпечення своїх осель природним газом", - йдеться у повідомленні.

Вартість газу для учасників акції буде такою:

  • 4,49 грн за кубометр – при укладенні договору у період з 15 по 31 серпня
  • 4,99 грн за кубометр – при укладенні договору у період з 1 по 15 вересня
  • 5,49 грн за кубометр – при укладенні договору у період з 16 вересня до 30 вересня

"В акційній ціні не врахована вартість послуги за доставку газу, яка сплачується окремо. Минулого року вартість блакитного палива для учасників "Твоєї енергонезалежності" становила 5,99 грн за кубометр. Укласти договір на участь в акції можна за телефоном Контакт-центру (0462) 61-63-04 або (067) 65-64-104, в Центрах обслуговування клієнтів чи у відділеннях "Чернігівгаз Збут", - йдеться у повідомленні.

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