Для клиентов "Харьковгаз" открыты два новых центра обслуживания

Два новых центра обслуживания "104.ua Клиентское пространство" заработали для потребителей газа в городах Змиев и Мерефа харьковской области. Получить необходимые услуги и консультации в этих современных центрах смогут 85 тысяч семей - клиентов АО "Харьковгаз".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В Харьковской области расширяется сеть точек контакта для удобного заказа необходимых услуг и решения вопросов пользователями природного газа. Сейчас в регионе работает семь центров "104.ua Клиентское пространство" в городах Харьков, Дергачи, Змиев, Чугуев, Купянск, Мерефа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, следующее открытие такого пространства запланировано в г. Лозовая.

"104.ua Клиентское пространство" оборудовано в формате открытого пространства - "Оpen space". Имеет удобное зонирование, оснащено современной компьютерной техникой, предоставляет весь спектр консультаций, касающихся использования природного газа. При заказе услуг за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который будет сопровождать процесс приобретения товаров или этапы выполнения работ.

По словам пресс-службы, в "104.ua Клиентское пространство" потребители газа могут заказать такие услуги:

подключение к газовым сетям;

разработка проектной и технической документации;

газификация домовладения;

подбор газовых приборов, смарт-модемов, сигнализаторов газа известных европейских и украинских производителей;

реконструкция систем газоснабжения, замена газового оборудования;

техническое обслуживание домовых газовых сетей и приборов.

"Новые центры "104.ua Клиентское пространство" расположены по адресу: г. Змиев, Тарановское шоссе, 1а и г. Мерефа, ул. Днепровская, 273 и будут обслуживать потребителей газа Харьковского и части Чугуевского района", - говорится в сообщении.