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Для клієнтів "Харківгаз" відкриті два нових центри обслуговування

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Харківська область, Середа 23 червня 2021 14:28
Для клієнтів "Харківгаз" відкриті два нових центри обслуговування
Автор: Марія Тарариєва

Два нових центри обслуговування "104.ua Клієнтський простір" запрацювали для споживачів газу в містах Зміїв та Мерефа Харківської області. Отримати необхідні послуги та консультації в цих сучасних центрах зможуть 85 тисяч сімей - клієнтів АТ "Харківгаз".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У Харківській області розширюється мережа точок контакту для зручного замовлення необхідних послуг та вирішення питань користувачами природного газу. Зараз в регіоні працює сім центрів "104.ua" у містах Харків, Дергачі, Зміїв, Чугуїв, Куп'янськ, Мерефа", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, наступне відкриття такого простору заплановане в м.Лозова.

"104.ua Клієнтський простір" обладнано у форматі відкритого простору - "Оpen space". Має зручне зонування, оснащене сучасною комп'ютерною технікою, надає весь спектр консультацій, що стосуються використання природного газу. При замовленні послуг за кожним клієнтом закріплюється персональний менеджер, який буде супроводжувати процес придбання товарів або етапи виконання робіт.

За словами прес-служби, в "104.ua Клієнтський простір" споживачі газу можуть замовити такі послуги:

  • підключення до газових мереж;
  • розробка проектної та технічної документації;
  • газифікація домоволодіння;
  • підбір газових приладів, смарт-модемів, сигналізаторів газу відомих європейських та українських виробників;
  • реконструкція систем газопостачання, заміна газового обладнання;
  • технічне обслуговування будинкових газових мереж і приладів.

"Нові центри "104.ua Клієнтський простір" розташовані за адресою: м.Зміїв, Таранівське шосе, 1а та м. Мерефа, вул. Дніпровська, 273 та обслуговуватимуть споживачів газу Харківського та частини Чугуївського району", - йдеться у повідомленні.

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