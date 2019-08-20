Клиентам "Волыньгаз Сбыта" вернули 12 млн гривен сэкономленной субсидии

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Согласно требованию Кабмина, весной эти средства были возвращены в госбюджет

"Волыньгаз Сбыт" провел повторный перерасчет неиспользованной субсидии на оплату услуг по газоснабжению. Это сделано после того, как 19 июля 2019 года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины от 26.06.2019 года № 595 "О внесении изменений в Порядок расчета и возврата в бюджет неиспользованных сумм субсидии", сообщает пресс-служба компании.

До этих изменений перерасчет предусматривал возврат остатков субсидий в госбюджет, что в мае сделал "Волыньгаз Сбыт".

Сумму сэкономленной субсидии, которая уже зачислена на личный счет, 17 тыс. клиентов "Волыньгаз Сбыта" увидят в счетах за июль. А пользователи личного кабинета на сайте 104.ua уже могут ознакомиться с обновленным балансом своего счета.

"Сэкономленная сумма субсидий не монетизированы. И потребители не смогут получить эти средства наличными. В автоматическом режиме они зачислены на лицевые счета клиентов и пойдут на оплату будущих платежей за газ или на оплату существующей задолженности", - рассказывает директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

Снабжающая компания также напоминает субсидиантам, что при наличии у потребителя просроченной задолженности в размере 340 гривен и более, жилищная субсидия на следующий период не назначается. Чтобы избежать недоразумений и неприятностей, потребители должны своевременно оплачивать счета или заключить договор реструктуризации.