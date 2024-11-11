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"Дніпро" в шаленій кінцівці втримав перемогу над "Мавпами" в Суперлізі

Черкаси, Понеділок 11 листопада 2024 20:07
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"Дніпро" в шаленій кінцівці втримав перемогу над "Мавпами" в Суперлізі Фото: Дніпровці уникли поразки в Черкасах (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Баскетбольний "Дніпро" переграв "Черкаські Мавпи" в регулярному чемпіонаті елітного дивізіону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат України, Суперліга, регулярна першість

"Мавпи" – "Дніпро" – 74:77 (13:16, 22:15, 19:26, 20:20)

Чинний чемпіон активніше виглядав у дебюті, але піти у відрив не зумів. "Мавпи" швидко нівелювали 6-очкову перевагу дніпровців. Утім, підопічні Володимира Коваля таки виграли чверть, набравши на 3 пункти більше.

У другій десятихвилинці "Дніпро" спершу тримав черкащан на безпечній відстані. Однак, господарі поступово додали та до середини чверті зуміли вирівняти становище (21:21). Команда Коваля спробувала заново створити гандикап, але "Мавпи" краще провели кінцівку відрізку та пішли на велику перерву з чотирма очками переваги.

Тепер пішла гра нервів. Упродовж третьої 10-хвилинки рахунок на табло 5 разів був рівним. Проте, цього разу "Дніпро" зумів схилити шальки терезів на власну користь перед фінальною чвертю зустрічі (57:54). Підопічні Коваля упродовж останньої десятихвилинки намагалися забезпечити спокійні фінальні хвилини.

У якийсь момент дніпровці навіть вийшли на перевагу +7, але "Мавпи" підняли темп і ледь не зрівняли рахунок. Зусиллями Агафанова черкащани підібралися майже впритул (72:75), а далі право на штрафний отримав Кошеватський. Утім, схибив із лінії кидків. Однак, Холод скоротив відставання до мінімуму. Далі Сипало в атаці "Дніпро" не реалізував двоочковий, але господарі змарнували шанс на контратаку, коли Тимофеєнко перехопив і вивів того ж Сипала під щит – 74:77 у підсумку.

Чинний чемпіон продовжив переможну серію у новому сезоні. "Дніпро" залишився лідером Суперліги з рекордом 5 перемог, 0 поразок. "Мавпи" натомість поки йдуть на 4-й сходинці з результатом 5 перемог, 4 поразки.

До слова, раніше склали підбірку нових спортивних серіалів із документалкою про НБА.

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