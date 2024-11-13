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С Кличко и талантом "Днепра". Украина объявила расширенный состав в отборе на Евробаскет

Рига, Среда 13 ноября 2024 15:54
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С Кличко и талантом "Днепра". Украина объявила расширенный состав в отборе на Евробаскет Фото: Даниил Сипало стал важной фигурой в составе "Днепра" (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины по баскетболу определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к двойному противостоянию с Израилем в квалификации к чемпионату Европы 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Виталий Степановский привлек 16 баскетболистов. Дебютные вызовы в ряды "сине-желтых" получили звезды молодежки – форвард Даниил Сипало из "Днепра" и центровой Максим Кличко ("Монако").

Подавляющее большинство исполнителей играют за пределами Украины. Они выступают в чемпионатах Франции, Литвы, Латвии, Испании, Германии, Азербайджана. Отечественную Суперлигу представляют лишь два баскетболиста чемпионского "Днепра" – форвард Владимир Конев и упомянутый Сипало.

Этот призыв национальной команды будет пытаться завоевать первую победу в квалификации к европейскому первенству. Тем временем сборная Израиля после близкой победы над Португалией безапелляционно уступила Словении. Эти поединки состоялись в конце зимы.

Расширенный состав сборной Украины на ноябрьские матчи отбора на Евробаскет-2025:

защитники

  • Илья Сидоров
  • Александр Ковляр
  • Виталий Зотов
  • Иссуф Санон
  • Александр Липовой

форварды

  • Павел Крутоус
  • Владимир Конев
  • Иван Ткаченко
  • Богдан Близнюк
  • Андрей Войналович
  • Вячеслав Бобров
  • Даниил Сипало
  • Сергей Павлов

центровые

  • Ростислав Новицкий
  • Артем Пустовой
  • Максим Кличко

С Кличко и талантом &quot;Днепра&quot;. Украина объявила расширенный состав в отборе на Евробаскет

Сборная Украины в квалификации на Евробаскет-2025

"Сине-желтые" попали в группу A. Там их соперниками стали сборные Словении, Португалии и Израиля.

Подопечные Степановского стартовали с двух поражений. В феврале они уступили балканцам и пиренейцам. В ноябрьском окне матчей украинская сборная дважды встретится с израильтянами в Риге.

Завершится отбор в конце февраля 2025 года. "Сине-желтые" дома сыграют против Словении, а затем будут гостить в Португалии.

К слову, ранее "Днепр" одержал непростую победу над "Мавпами" в чемпионате Украины.

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