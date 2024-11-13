С Кличко и талантом "Днепра". Украина объявила расширенный состав в отборе на Евробаскет
Тренерский штаб национальной команды Украины по баскетболу определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к двойному противостоянию с Израилем в квалификации к чемпионату Европы 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.
Виталий Степановский привлек 16 баскетболистов. Дебютные вызовы в ряды "сине-желтых" получили звезды молодежки – форвард Даниил Сипало из "Днепра" и центровой Максим Кличко ("Монако").
Подавляющее большинство исполнителей играют за пределами Украины. Они выступают в чемпионатах Франции, Литвы, Латвии, Испании, Германии, Азербайджана. Отечественную Суперлигу представляют лишь два баскетболиста чемпионского "Днепра" – форвард Владимир Конев и упомянутый Сипало.
Этот призыв национальной команды будет пытаться завоевать первую победу в квалификации к европейскому первенству. Тем временем сборная Израиля после близкой победы над Португалией безапелляционно уступила Словении. Эти поединки состоялись в конце зимы.
Расширенный состав сборной Украины на ноябрьские матчи отбора на Евробаскет-2025:
защитники
- Илья Сидоров
- Александр Ковляр
- Виталий Зотов
- Иссуф Санон
- Александр Липовой
форварды
- Павел Крутоус
- Владимир Конев
- Иван Ткаченко
- Богдан Близнюк
- Андрей Войналович
- Вячеслав Бобров
- Даниил Сипало
- Сергей Павлов
центровые
- Ростислав Новицкий
- Артем Пустовой
- Максим Кличко
Сборная Украины в квалификации на Евробаскет-2025
"Сине-желтые" попали в группу A. Там их соперниками стали сборные Словении, Португалии и Израиля.
Подопечные Степановского стартовали с двух поражений. В феврале они уступили балканцам и пиренейцам. В ноябрьском окне матчей украинская сборная дважды встретится с израильтянами в Риге.
Завершится отбор в конце февраля 2025 года. "Сине-желтые" дома сыграют против Словении, а затем будут гостить в Португалии.
К слову, ранее "Днепр" одержал непростую победу над "Мавпами" в чемпионате Украины.
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