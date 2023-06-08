Кличко уволил чиновника КГГА, который ходил в ресторан во время комендантского часа
Мэр Киева Виталий Кличко уволил чиновника Киевской городской государственной администрации. Тот посещал ресторан во время комендантского часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского главу в Telegram.
"Заявление (на увольнение - ред.) Александра Никоряка подписал", - отметил Кличко.
Фото: заявление на увольнение Никоряка и соответствующее распоряжение (t.me/vitaliy_klitschko)
Он прикрепил фото заявления, которое написал чиновник. Также Кличко обнародовал распоряжение об увольнении Никоряка.
Никоряк занимал должность директора департамента охраны культурного наследия КГГА.
Скандал с Никоряком
Напомним, ранее журналисты издания "Украинская правда" выяснили, что Никоряк посещал ресторан в Киеве во время комендантского часа.
В такие заведения столицы ночью приходил не только чиновник, но и застройщики, а также правоохранители.
Отметим, что сейчас комендантский час в столице действует ежедневно с 00:00 до 05:00. Его ввели из-за полномасштабного вторжения в нашу страну российских оккупантов.
Согласно правилам, во время комендантского часа запрещено находится на улице или в общественных местах и передвигаться пешком или на любом виде транспорта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.