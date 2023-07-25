UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кличко зустрівся з послом США: обговорили подальше співробітництво у сфері безпеки

Фото: мер Києва Віталій Кличко та посол США Бріджит Брінк(прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з надзвичайним і повноважним послом США та обговорив питання безпеки, в тому числі енергетичної, а також проблеми місцевого самоврядування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Зустрівся у столичній мерії з надзвичайним і повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк і представниками посольства. Обговорили ситуацію в Києві - економічну та соціальну, а також - питання підготовки столиці до опалювального сезону. Говорили про подальше співробітництво у сфері безпеки, оновлення енергетичної інфраструктури, про виклики, які сьогодні стоять перед місцевим самоврядуванням", - повідомив Кличко.

Мер Києва також подякував американським дипломатам за всебічну підтримку і допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні та її столиці.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко провів зустріч з Генеральним секретарем міжурядової коаліції «Спільнота демократій» Томом Гаретом. Під час зустрічі обговорювалися питання допомоги Україні та надмірної централізації влади в Україні, що несе загрозу розвитку демократії та місцевого самоврядування.

Також повідомлялося, що під час сьогоднішньої сесії Віталій Кличко ініціював збільшення підтримки ЗСУ зі столичного бюджету до 5 млрд грн. Ці кошти, зокрема, будуть спрямовані на забезпечення захисників дронами та антидроновими засобами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВіталий Кличко