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Кличко встретился с послом США: обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности

Фото: мэр Киева Виталий Кличко и посол США Бриджит Бринк(пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с чрезвычайным и полномочным послом США и обсудил вопросы безопасности, включая энергетическую, а также проблемы местного самоуправления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Встретился в столичной мэрии с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк и представителями посольства. Обсудили ситуацию в Киеве - экономическую и социальную, а также - вопросы подготовки столицы к отопительному сезону. Говорили о дальнейшем сотрудничестве в сфере безопасности, обновлении энергетической инфраструктуры, о вызовах, которые сегодня стоят перед местным самоуправлением", - сообщил Кличко.

Мэр Киева также поблагодарил американских дипломатов за всестороннюю поддержку и помощь, которую Соединенные Штаты оказывают Украине и ее столице.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко провел встречу с Генеральным секретарем межправительственной коалиции "Сообщество демократий" Томом Гаретом. В ходе встречи обсуждались вопросы помощи Украине и чрезмерной централизации власти в Украине, что несет угрозу развитию демократии и местного самоуправления.

Также сообщалось, что на сегодняшней сессии Виталий Кличко инициировал увеличение поддержки ВСУ из столичного бюджета до 5 млрд грн. Эти средства, в частности, будут направлены на обеспечение защитников дронами и антидроновыми средствами.

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Соединенные Штаты АмерикиВиталий Кличко