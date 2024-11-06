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Кличко зустрівся з міністром цивільної оборони та послом Швеції: подробиці

Фото: Кличко зустрівся з міністром цивільної оборони та послом Швеції (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з міністром цивільної оборони Швеції та послом Швеції в Україні. Обговорювалися питання подальшої підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Зустрівся з Міністром цивільної оборони Швеції Карлом-Оскаром Боліном та Послом Швеції в Україні Мартіном Обергом. Обговорили ситуацію в Україні та в Києві. Наголосив на необхідності посилення допомоги нашій державі в боротьбі з російським агресором. Карл-Оскар Болін підкреслив, що Швеція продовжуватиме підтримувати нашу державу стільки, скільки буде необхідно", - написав Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що зима буде складною, і наголосив, що пріоритетом для столичної влади є життєзабезпечення міста, ефективна робота всіх міських служб у зимовий період.

Також Кличко подякував Швеції за надану допомогу.

"Подякував Швеції за підтримку і надання гуманітарної допомоги, за прихисток українців, які виїхали, рятуючись від війни. Подякував місту-побратиму Києва - Стокгольму за оздоровлення українських дітей у столиці Швеції", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з очільницею Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок та  заявив, що Україна очікує від партнерів більшої рішучості і нових кроків для допомоги Україні в стриманні варварської агресії.

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ШвеціяВіталий Кличко