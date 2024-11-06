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Кличко встретился с министром гражданской обороны и послом Швеции: подробности

Фото: Кличко встретился с министром гражданской обороны и послом Швеции (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с министром гражданской обороны Швеции и послом Швеции в Украине. Обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Встретился с Министром гражданской обороны Швеции Карлом-Оскаром Болином и Послом Швеции в Украине Мартином Обергом. Обсудили ситуацию в Украине и Киеве. Подчеркнул необходимость усиления помощи нашему государству в борьбе с российским агрессором. Карл-Оскар Болин подчеркнул, что Швеция будет продолжать поддерживать наше государство столько, сколько необходимо", - написал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что зима будет сложной, и подчеркнул, что приоритет для столичной власти - жизнеобеспечение города, эффективная работа всех городских служб в зимний период.

Также Кличко поблагодарил Швецию за предоставленную помощь.

"Поблагодарил Швецию за поддержку и оказание гуманитарной помощи, за предоставление убежища для украинцев, которые выехали, спасаясь от войны. Поблагодарил город-побратим Киева - Стокгольм за оздоровление украинских детей в столице Швеции", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с главой Федерального министерства иностранных дел Германии Анналеной Бербок и заявил, что Украина ожидает от партнеров большей решительности и новых шагов для помощи Украине в сдерживании варварской агрессии.

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ШвецияВиталий Кличко