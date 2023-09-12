UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кличко зустрівся з главою МЗС Німеччини: обговорювали допомогу для військових

Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир Кличко провели зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Обговорювали подальшу допомогу Україні, зокрема військову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Віталія Кличка.

"Зустрілися разом з Володимиром із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Говорили про подальшу підтримку і допомогу Україні в боротьбі з російським агресором. Зокрема, і про надання Німеччиною спецтехніки для Державної прикордонної служби - для захисту кордону України в регіонах, що межують з Росією та Білоруссю", - повідомив Віталій Кличко.

Також, за його словами, обговорювалася допомога Німеччини у поверненні українських дітей, яких викрала Росія.

"Торкнулися питання, щодо якого необхідна невідкладна допомога цивілізованого світу, - повернення на Батьківщину українських дітей, яких викрала і вивезла з окупованих територій Росія", - зазначив Кличко.

Як повідомив мер Києва, крім того, йшлося й про фінансову допомогу німецького уряду в цифровізації архівів про злочини нацистів у Другу світову - в Бабиному яру, і про злочини проти людяності російських варварів у сучасній Україні.

Раніше Віталій Кличко провів онлайн-зустріч з виконавчим директором німецької компанії Fraport Штефаном Шульте та обговорив допомогу Україні у відновленні аеропортів, зокрема столичного аеропорту "Київ".

Також повідомлялося, що за ініціативи мера Києва Віталія Кличка Київ цього року збільшив допомогу ЗСУ з бюджету міста до 5 мільярдів гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко