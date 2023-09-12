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Кличко встретился с главой МИД Германии: обсуждали помощь для военных

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир Кличко провели встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Обсуждали дальнейшую помощь Украине, в частности, военную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Виталия Кличко.

"Встретились вместе с Владимиром с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Говорили о дальнейшей поддержке и помощи Украине в борьбе с российским агрессором. В частности, и о предоставлении Германией спецтехники для Государственной пограничной службы - для защиты границы Украины в регионах, которые граничат с Россией и Беларусью", - сообщил Виталий Кличко.

Также, по его словам, обсуждалась помощь Германии в возвращении украинских детей, которых похитила Россия.

"Затронули вопрос, по которому необходима неотложная помощь цивилизованного мира, - возвращение на Родину украинских детей, которых похитила и вывезла из оккупированных территорий Россия", - отметил Кличко.

Как сообщил мэр Киева, кроме того, речь шла и о финансовой помощи немецкого правительства в цифровизации архивов о преступлениях нацистов во Вторую мировую - в Бабьем яру, и о преступлениях против человечности российских варваров в современной Украине.

Ранее Виталий Кличко провел онлайн-встречу с исполнительным директором немецкой компании Fraport Штефаном Шульте и обсудил помощь Украине в возобновлении аэропортов, в частности, столичного аэропорта "Киев".

Также сообщалось, что по инициативе мэра Киева Виталия Кличко Киев в этом году увеличил помощь ВСУ из бюджета города до 5 миллиардов гривен.

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Виталий Кличко