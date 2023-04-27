Кличко на зустрічі з урядовцями США в Вашингтоні: антипутінська коаліція має посилити допомогу

"Скрізь говорили про те, що Україна потребує подальшої підтримки партнерів - озброєнням, фінансами. Оскільки момент зараз - критичний. І антипутінська коаліція має посилити допомогу Україні. Щоб Україна перемогла. Щоб переміг цивілізований, демократичний світ", - заявив Кличко.

Він також повідомив, що у Вашингтоні вони з Володимиром зустрілися, зокрема, з головою сенатського комітету з судової системи сенатором Ліндсі Гремом та сенатором Томом Коттоном. З головою підкомітету з фінансування міжнародних операцій Палати представників Конгресу США конгресменом Діаз-Балартом.

Також Віталій та Володимир Клички виступили в Національному фонді за демократію та поспілкувалися з його президентом Деймоном Вілсоном, представниками уряду США, політиками і дипломатами. Крім того, мер Києва взяв участь у дискусії в Atlantic council.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко 25 квітня прибув до США. В програмі візиту - зустрічі з представниками уряду США щодо посилення допомоги та підтримки України, а також участь в Саміті міст Північної та Південної Америки.