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Кличко на встрече с чиновниками США в Вашингтоне: антипутинская коалиция должна усилить помощь

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко, будучи с визитом в Вашингтоне, встретился с американскими политиками и членами правительства США. Говорил о необходимости усиления всесторонней поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Telegram.

"Везде говорили о том, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке партнеров - вооружением, финансами. Поскольку момент сейчас - критический. И анти-путинская коалиция должна усилить помощь Украине. Чтобы Украина победила. Чтобы победил цивилизованный, демократический мир", - заявил Кличко.

Он также сообщил, что в Вашингтоне они с Владимиром встретились, в частности, с главой сенатского комитета по судебной системе сенатором Линдси Грэмом и сенатором Томом Коттоном. С главой подкомитета по финансированию международных операций Палаты представителей Конгресса США конгрессменом Диаз-Балартом.

Также Виталий и Владимир Кличко выступили в Национальном фонде за демократию и пообщались с его президентом Дэймоном Уилсоном, представителями правительства США, политиками и дипломатами. Кроме того, мэр Киева принял участие в дискуссии в Atlantic Council.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко 25 апреля прибыл в США. В программе визита - встречи с представителями правительства США по усилению помощи и поддержки Украины, а также участие в Саммите городов Северной и Южной Америки.

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Соединенные Штаты АмерикиВиталий Кличко