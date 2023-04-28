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Кличко на зустрічі з держсекретарем США Блінкеном: країна-терорист має бути покарана

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко в межах Саміту мерів Північної та Південної Америки зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Закликав посилити підтримку України, щоб нарешті зупинити країну-терориста і притягнути до відповідальності за воєнні злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка в Telegram.

"Країна-терорист має бути покарана, воєнні злочинці - притягнуті, нарешті, до відповідальності! Бо росія не збирається зупинятися. І продовжує вбивати мирних українців, зокрема, жінок і дітей. Цілеспрямовано бомбить житлові будинки, чинить геноцид українського народу. І чим швидше цивілізований, демократичний світ допоможе Україні зупинити варварів, тим швидше буде мир і стабільність в Європі На цьому я сьогодні наголосив у Денвері, на саміті мерів, під час зустрічі з Державним секретарем Ентоні Блінкеном", - повідомив Кличко.

Він також підкреслив, що в цей критичний момент допомога партнерів має бути посилена. І збройна, і економічна.

Раніше Віталій Кличко у Вашингтоні провів зустрічі з американськими політиками та членами уряду США, на яких також наголошував на необхідності посилення військової та фінансової підтримки України.

Також Кличко в межах всесвітнього саміту мерів, який проходить у Денвері, провів низку зустрічей з мерами США та інших країн з питань участі у відновленні українських громад.

Перший Саміт міст Північної та Південної Америки проходить у Денвері, США, з 26 по 28 квітня. Захід організовано за ініціативи Державного департаменту США та за підтримки USAID.

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Віталий КличкоЕнтоні Блінкен