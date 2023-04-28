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Кличко на встрече с госсекретарем США Блинкеном: страна-террорист должна быть наказана

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко в рамках саммита мэров Северной и Южной Америки встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Призвал усилить поддержку Украины, чтобы наконец остановить страну-террориста и привлечь к ответственности за военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Telegram.

"Страна-террорист должна быть наказана, военные преступники - привлечены, наконец, к ответственности! Потому что россия не собирается останавливаться. И продолжает убивать мирных украинцев, в частности женщин и детей. Целенаправленно бомбит жилые дома, совершает геноцид украинского народа. И чем быстрее цивилизованный, демократический мир поможет Украине остановить варваров, тем быстрее будет мир и стабильность в Европе. Это я сегодня подчеркнул в Денвере, на саммите мэров, во время встречи с Государственным секретарем Энтони Блинкеном", - сообщил Кличко.

Он также подчеркнул, что в этот критический момент помощь партнеров должна быть усилена. И вооруженная, и экономическая.

Ранее Виталий Кличко в Вашингтоне провел встречи с американскими политиками и членами правительства США, на которых также отмечал необходимость усиления военной и финансовой поддержки Украины.

Также Кличко в рамках всемирного саммита мэров, который проходим в Денвере, провел ряд встреч с мэрами США и других стран по вопросам участия в восстановлении украинских громад.

Первый Саммит городов Северной и Южной Америки проходит в Денвере, США, с 26 по 28 апреля. Мероприятие организовано по инициативе Государственного департамента США и при поддержке USAID.

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Виталий КличкоЭнтони Блинкен