У Кличко заявили, что высадили самую длинную аллею сакур в Украине

Фото: аллея сакур (kyivcity.gov.ua)

В Днепровском районе столицы представители "Книги рекордов Украины" официально зарегистрировали самую длинную аллею сакур в Украине. Ее протяженность составляет более 1400 метров.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"В следующем году исполняется 50 лет дружбы Киева и Киото, поэтому, я думаю, что это будет хороший знак для японского города-побратима. Да и для района это также историческое событие. Для меня это не просто аллея сакур – это дополнительный туристический магнит. Мы привыкли, что туристы посещают больше центральную часть города, но теперь каждому гостю столицы стоит посетить Днепровский район и увидеть такой замечательный объект воочию. Это уникальная аллея, поскольку здесь растут разные виды сакур, и некоторые из них цветут несколько раз в год", - отметила Марина Хонда.

Перед официальной регистрацией рекорда Марина Хонда приняла участие в высадке новых сакур. Кроме того, деревья высаживали заместитель главы миссии Японии в Украине Оцука Кузуя и заместитель председателя КГГА Александр Харченко, который и является автором идеи создания в Киеве самой длинной аллеи сакур.

Напомним, протяженность аллеи сакур, высаженной вдоль бульвара Верховной рады, составляет 1402 метра и 25 сантиметров.

Сегодня на аллее было высажено 28 деревьев, и общее их количество теперь составляет 268. Однако в планах КП УЗН Днепровского района увеличить аллею до 500 сакур.