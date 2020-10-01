ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Кличка заявили, що висадили найдовшу алею сакур в Україні

Київ, Четвер 01 жовтня 2020 17:57
У Кличка заявили, що висадили найдовшу алею сакур в Україні
Фото: алея сакур (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Дніпровському районі столиці представники "Книги рекордів України" офіційно зареєстрували найдовшу алею сакур в Україні. Її протяжність становить понад 1400 метрів.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

"Наступного року виповнюється 50 років дружби Києва і Кіото, тож, я думаю, що це буде гарний знак для японського міста-побратима. Та й для району це також історична подія. Для мене це не просто алея сакур – це додатковий туристичний магніт. Ми звикли, що туристи відвідують більше центральну частину міста, але тепер кожному гостю столиці варто буде відвідати Дніпровський район та побачити такий чудовий об’єкт на власні очі. Це унікальна алея, оскільки тут ростуть різні види сакур, і деякі з них цвітуть кілька разів на рік", - зазначила Марина Хонда.

Перед офіційною реєстрацією рекорду Марина Хонда взяла участь у висадженні нових сакур. Окрім того, дерева висаджували заступник голови місії Японії в Україні Оцука Кузуя та заступник голови КМДА Олександр Харченко, який і є автором ідеї створення в Києві найдовшої алеї сакур.

Нагадаємо, протяжність алеї сакур, висадженої уздовж бульвару Верховної ради, становить 1402 метри та 25 сантиметрів.

Сьогодні на алеї було висаджено 28 дерев, і загальна їхня кількість тепер становить 268. Проте у планах КП УЗН Дніпровського району збільшити алею до 500 сакур.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Віталий КличкоКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся