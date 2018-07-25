У Кличко заявили, что для борьбы с последствиями непогоды задействованы все городские службы

В связи с непогодой в Киеве в каждом ДЭУ создана гидротехническая служба

В Киеве 25 июля преодолевают последствия непогоды, из-за которой много дорог и тротуаров превратились в непроходимые, на дорогах образовались пробки, а в некоторых местах подтопления. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян, пишет пресс-служба КГГА.

В частности, у Кличко сообщили, что для оперативной очистки и ремонта водостоков и обзорных колодцев в каждом ДЭУ создана гидротехническая служба, которая работает в круглосуточном режиме.

По данным Давтяна, к борьбе с последствиями непогоды привлечены все технические и аварийные службы.

"Мы наблюдаем значительные, а иногда просто критические подтопления в большинстве районов столицы. Это вызывает пробки и усложняет ситуацию на дорогах. Так, с 15:40 в столице введен режим "несоблюдение графика движения на трамвайных и троллейбусных маршрутах на ряде улиц столицы – Щусева, Грекова, Телиги и других. Сейчас там работают службы коммунальных предприятий, ситуация улучшается, ведь дождь временно прекратился", – сообщает заместитель председателя КГГА.

Из-за скопления автотранспорта после ливня затруднено движение трамваев маршрутов №№ 1, 3 на участке ул. Жилянская – ул. Старовокзальная.

По словам заместителя председателя КГГА, из-за интенсивных осадков в столице бригады гидротехнических служб предприятий КК "Киевавтодор" работают в усиленном круглосуточном режиме, однако подтопление участков улично-дорожной сети уже произошло. Очистка ливнестоков проводится неоднократно, ведь только так можно обеспечить постоянную пропускную способность ливневой канализации, а воды сейчас слишком много.

"Объективной причиной, которая приводит к тому, что в некоторых местах Киева во время значительных и особенно так называемых "залповых" осадков ливневая канализация не способна мгновенно пропустить все количество воды, является также и состояние инженерных сетей. Большинство из них, в том числе и ливневая канализация столицы, были построены в середине XX века и не были рассчитаны на существующее количество инфраструктурных объектов", – подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Чтобы минимизировать количество таких мест в столице "Киевавтодор" во время проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети города осуществляет работы по замене или прокладке новой ливневой канализации в местах, где это необходимо. Однако такая замена требует времени.

"Вместе с тем, объекты гидротехнических сооружений, в том числе ливнеприемники и смотровые колодцы, находятся на балансе не только предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор", но и других служб и коммунальных предприятий столицы. Поэтому должны быстро выяснить, в чьем ведении находится конкретный объект и достаточно ли сделано для исправления ситуации", – отмечает Дмитрий Давтян.

Напомним, в Киеве из-за сильного дождя обрушилась часть Кирилловского путепровода в Подольском районе столицы.

По данным Укргидрометцентра, 25 июля в Украине грозы, кроме западной части, в отдельных районах град и шквалы ветра 15-20 метров в секунду.