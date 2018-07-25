У Кличка заявили, що для боротьби з наслідками негоди задіяні всі міські служби

У зв'язку з непогодою у Києві у кожному ШЕУ створено гідротехнічну службу

У Києві 25 липня долають наслідки негоди, через яку багато доріг і тротуарів перетворилися на непрохідні, на дорогах утворилися затори, а у деяких місцях – підтоплення. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Дмитро Давтян, пише прес-служба КМДА.

Зокрема, у Кличка повідомили, що для оперативного очищення та ремонту зливоприймачів та оглядових колодязів у кожному ШЕУ створено гідротехнічну службу, яка працює у цілодобовому режимі.

За даними Давтяна, до боротьби із наслідками негоди задіяні всі технічні та аварійні служби.

"Ми спостерігаємо значні, а подекуди просто критичні підтоплення у більшості районів столиці. Це спричиняє затори і ускладнює ситуацію на дорогах. Так, із 15:40 у столиці введено режим "недотримання графіку руху" на трамвайних та тролейбусних маршрутах на низці вулиць столиці – Щусєва, Грекова, Теліги та інших. Зараз там працюють служби комунальних підприємств, ситуація поліпшується, адже дощ тимчасово припинився", – повідомляє заступник голови КМДА.

Через скупчення автотранспорту після зливи ускладнено рух трамваїв маршрутів №№ 1, 3 на ділянці вул. Жилянська – вул. Старовокзальна.

За словами заступника голови КМДА, через інтенсивні опади у столиці бригади гідротехнічних служб підприємств КК "Київавтодор" працюють у посиленому цілодобовому режимі, однак підтоплення ділянок вулично-дорожньої мережі вже сталося. Очищення зливостоків проводиться неодноразово, адже тільки так можна забезпечити сталу пропускну здатність дощової каналізації, а води зараз надто багато.

"Об’єктивною причиною, що призводить до того, що у деяких місцях Києва під час значних і особливо так званих "залпових" опадів зливова каналізація не спроможна миттєво пропустити всю кількість води, є також і стан інженерних мереж. Більшість із них, у тому числі і зливова каналізація столиці, були побудовані у середині XX сторіччя і не були розраховані на існуючу кількість інфраструктурних об’єктів", – підкреслив заступник голови КМДА.

Щоб мінімізувати кількість таких місць у столиці, "Київавтодор" під час проведення робіт із реконструкції та капітального ремонту об’єктів вулично-дорожньої мережі міста здійснює роботи з заміни або прокладання нової дощової каналізації у місцях, де це необхідно. Однак така заміна також потребує часу.

"Разом із тим, об’єкти гідротехнічних споруд, у тому числі зливоприймачі та оглядові колодязі, знаходяться на балансі не лише підприємств комунальної корпорації "Київавтодор", а й інших служб та комунальних підприємств столиці. Тож маємо швидко з’ясувати, у чиєму підпорядкуванні знаходиться конкретний об’єкт і чи достатньо зроблено для виправлення ситуації", – зазначає Дмитро Давтян.

Нагадаємо, в Києві через сильний дощ обвалилася частина Кирилівського шляхопроводу, що в Подільському районі столиці.

За даними Укргідрометцентру, 25 липня в Україні грози, крім західної частини, в окремих районах град та шквали вітер 15-20 метрів в секунду.