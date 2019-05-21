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Кличко заявил, что УДАР поддерживает снижение проходного барьера в Раду

Новости » Выборы 2019    21.05.2019 - 23:08
Кличко заявил, что УДАР поддерживает снижение проходного барьера в Раду
Фото: Виталий Кличко (kievcity.gov.ua)

Кличко прокомментировал ситуацию вокруг досрочных выборов

Народные депутаты партии Виталия Кличко УДАР поддерживают идею снижения проходного барьера в Раду до 3%. Об этом заявил мэр Киева в своем Twitter. 

«Нардепы от УДАРа за снижение проходного барьера до 3%. Это демократическая норма, что обеспечит представительство в ВР большего спектра политсил и интересов большего количества граждан. Подняла барьер до 5% партия Януковича, чтобы ограничить присутствие в Раде демократических и новых партий», – написал Кличко.

Напомним, ранее была обнародована информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководителями парламентских фракций договорились в среду, 22 мая, провести внеочередное заседание Верховной рады, на котором будут рассмотрены изменения в избирательное законодательство.

Отметим, что во вторник, 21 мая, президент своим указом распустил Раду.

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