Кличко заявил, что УДАР поддерживает снижение проходного барьера в Раду

Фото: Виталий Кличко (kievcity.gov.ua)

Кличко прокомментировал ситуацию вокруг досрочных выборов

Народные депутаты партии Виталия Кличко УДАР поддерживают идею снижения проходного барьера в Раду до 3%. Об этом заявил мэр Киева в своем Twitter.

Нардепы от "Удара" за снижение проходного барьера до 3%.Это - демократическая норма, что обеспечит представительство в ВР большего спектра политсил и интересов большего количества граждан.Подняла барьер в 5% партия Януковича,чтобы ограничить присутствие в Раде демократических и новых партий — Виталий Кличко (@Vitaliy_Klychko) May 21, 2019

«Нардепы от УДАРа за снижение проходного барьера до 3%. Это демократическая норма, что обеспечит представительство в ВР большего спектра политсил и интересов большего количества граждан. Подняла барьер до 5% партия Януковича, чтобы ограничить присутствие в Раде демократических и новых партий», – написал Кличко.

Напомним, ранее была обнародована информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководителями парламентских фракций договорились в среду, 22 мая, провести внеочередное заседание Верховной рады, на котором будут рассмотрены изменения в избирательное законодательство.

Отметим, что во вторник, 21 мая, президент своим указом распустил Раду.