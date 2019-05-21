ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кличко заявив, що УДАР підтримує зниження прохідного бар’єру в Раду

Новини » Вибори 2019    21.05.2019 - 23:08
Кличко заявив, що УДАР підтримує зниження прохідного бар’єру в Раду
Фото: Віталій Кличко (kievcity.gov.ua)

Кличко прокоментував ситуацію навколо дострокових виборів

Народні депутати партії Віталія Кличка УДАР підтримують ідею зниження прохідного бар’єру в Раду до 3%. Про це заявив мер Києва у своєму Twitter. 

«Нардепи від УДАРу за зниження прохідного бар’єру до 3%. Це – демократична норма, що забезпечить представництво в ВР більшого спектру політсил і інтересів більшої кількості громадян. Підняла бар’єр до 5% партія Януковича, щоб обмежити присутність у Раді демократичних і нових партій», – написав Кличко.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський разом з очільниками парламентських фракцій домовилися у середу, 22 травня, провести позачергове засідання Верховної ради, на якому буде розглянуто зміни до виборчого законодавства.

Зазначимо, що у вівторок, 21 травня, президент своїм указом розпустив Раду.

Коли відбудуться дострокові парламентські вибори: дата Результати парламентських виборів в Україні
Новини України Порошенко Зеленський Віталий Кличкодосрочные выборыУДАР
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся