Кличко заявив, що УДАР підтримує зниження прохідного бар’єру в Раду

Фото: Віталій Кличко (kievcity.gov.ua)

Кличко прокоментував ситуацію навколо дострокових виборів

Народні депутати партії Віталія Кличка УДАР підтримують ідею зниження прохідного бар’єру в Раду до 3%. Про це заявив мер Києва у своєму Twitter.

Нардепи від "УДАРу" за зниження прохідного бар’єру до 3%.Це - демократична норма, що забезпечить представництво в ВР більшого спектру політсил і інтересів більшої кількості громадян.Підняла бар’єр до 5% партія Януковича,щоб обмежити присутність у Раді демократичних і нових партій — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) May 21, 2019

«Нардепи від УДАРу за зниження прохідного бар’єру до 3%. Це – демократична норма, що забезпечить представництво в ВР більшого спектру політсил і інтересів більшої кількості громадян. Підняла бар’єр до 5% партія Януковича, щоб обмежити присутність у Раді демократичних і нових партій», – написав Кличко.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський разом з очільниками парламентських фракцій домовилися у середу, 22 травня, провести позачергове засідання Верховної ради, на якому буде розглянуто зміни до виборчого законодавства.

Зазначимо, що у вівторок, 21 травня, президент своїм указом розпустив Раду.