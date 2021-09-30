Кличко заявил, что Генплан должен быть в интересах киевлян, а не застройщиков и уволил разработчика

Он отметил, что Генплан должен быть в интересах киевлян, а не застройщиков.

"В 2019 году вы публично обещали скорейшую подготовку проекту Генерального плана к общественным слушаниям и обсуждению. Уже заканчивается 2021. И снова слышим обещания, что вот-вот проект Генплана будет представлен. Поэтому, ничего личного, мы говорим о результатах работы: я принял решение уволить вас с должности. Поручаю главному архитектору Киева Александру Свистунову и заместителю председателя КГГА Петру Оленичу обеспечить оперативную и эффективную работу по подготовке проекта", - отметил мэр столицы после выступления Броневицкого.

Он отметил, что Генплан будет принят лишь после общественных слушаний.

"Киевляне уже заждались принятия этого важного для развития города документа. Но заверю: это будет сделано только после общественных слушаний и учета мнения общественности. Мы должны принять Генплан в интересах города и его жителей, а не в интересах застройщиков. Генеральный план создается не на год или два. Это - глобальное видение реализации основных направлений стратегии развития города. Проект того, каким мы видим в дальнейшем развитие Киева", - подчеркнул Виталий Кличко.

В проекте Генплана предусмотрено прекращение хаотичной застройки столицы, ограничения высотности застройки в историческом центре, контроль за комплексностью застройки. А также строительство станций метрополитена на Виноградарь и запуск метро на Троещину, строительство вокзала на Выдубичах, строительство перехватывающих паркингов возле транспортных развязок - возле станций метро и на въездах в город.