Кличко заявив, що Генплан має бути в інтересах киян, а не забудовників, і звільнив розробника

Мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника КО "Інститут Генплану м. Києва" Сергія Броневицького через затягування подачі проєкту Генплану та доручив якнайшвидше доопрацювати документ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.
Він наголосив, що Генплан має бути в інтересах киян, а не забудовників.
"У 2019 році ви публічно обіцяли якнайшвидшу підготовку проєкту Генерального плану до громадських слухань і обговорення. Уже завершується 2021 рік. І знову чуємо обіцянки, що ось-ось проєкт Генплану буде презентований. Тому, нічого особистого, ми говоримо про результати роботи: я ухвалив рішення звільнити вас з посади. Доручаю головному архітектору Києва Олександру Свистунову та заступнику голови КМДА Петру Оленичу забезпечити оперативну і ефективну роботу з підготовки проєкту", - наголосив мер столиці після виступу Броневицького.
Він зазначив, що Генплан буде ухвалений лише після громадських слухань.
"Кияни вже зачекалися на схвалення цього важливого для розвитку міста документу. Але запевню: це буде зроблено тільки після громадських слухань та врахування думки громадськості. Ми повинні ухвалити Генплан в інтересах міста та його мешканців, а не в інтересах забудовників. Генеральний план створюється не на рік чи два. Це - глобальне бачення реалізації основних напрямів стратегії розвитку міста. Проєкт того, яким ми бачимо в подальшому розвиток Києва", - підкреслив Віталій Кличко.
У проєкті Генплану передбачено припинення хаотичної забудови столиці, обмеження висотності забудови в історичному центрі, контроль за комплексністю забудови. А також будівництво станцій метрополітену на Виноградар та запуск метро на Троєщину, зведення вокзалу на Видубичах, будівництво перехоплюючих паркінгів біля транспортних розв’язок - поблизу станцій метро та на в’їздах до міста.
Як повідомлялось, генплан Києва передбачає будівництво 11 багаторівневих транспортних розв'язок у місті до 2040 року. Це, на думку міських чиновників, дозволить проїхати з одного кінця ста до іншого ледь не за одну годину.