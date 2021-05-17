Кличко по закону не могут уволить, его попытаются отстранить решением СНБО, - эксперт

Поскольку президент не может уволить Витадия Кличко с должности главы КГГА и назначить нового по закону, власть попытается отстранить его через решение СНБО.

"Всю неделю до пятницы - будут продолжать кошмарить все возможные подразделения мэрии и вручать подозрения налево, и направо. Вероятно, попробуют вручить підозру и главе исполкома партии "УДАР" Артуру Палатному. Юридическая сторона дела мало интересует, в сериальном мышлении Банковой главное - картинка. После такой артподготовки в пятницу будет проведено заседание СНБО, на котором примут решение "временно отстранить Кличка с главы КМДА из-за конфликта интереса", чтобы не мешал следствию", - написал Романенко.

Эксперт также напомнил, что по закону президент может назначить главой КГГА только человека, которого киевляне избрали мэром столицы.

"Назначить своего главу КГГА Банковая не может по закону. Целых три решения Конституционного суда (от 6 июля 1999 года, от 25 декабря 2003 года и от 3 октября 2005-го) прямо говорят, что президент имеет право назначить главой КГГА исключительно избранного киевлянами мэра. Поэтому Банковая, чтобы не утонуть в юридической войне, попытается оформить "захват" Киева через временно исполняющего председателя КГГА. Иными словами, раз по закону Кличко снять с главы КГГА нельзя, попытаются снять через СНБО", - подытожил эксперт.