Кличко закликав не знищувати імідж країни утисками самоврядування

Утиски незалежних ЗМІ, наступ на місцеве самоврядування та потоки брехні в анонімних Telegram-каналах знищують репутацію України, яка бореться за своє демократичне майбутнє.

"Україна, попри війну, не повинна втратити демократичних завоювань. Таких, як свобода слова, дотримання прав людини, децентралізація влади. Утиски незалежних ЗМІ та журналістів, які не подобаються владі, бо критикують її дії. Наступ на місцеве самоврядування. Потоки брехні і маніпуляцій, що ллються з анонімних провладних Telegram-каналів. Все це знищує репутацію України, яка бореться в кривавій війні за своє демократичне майбутнє. Бореться проти авторитаризму та варварства", - заявив Кличко.

За його словами, свобода слова - один з основоположних принципів демократії. На відміну від "безпринципних шоу-менів, які розповсюджують брехню та провокації з анонімних телеграм-каналів".

"Правоохоронним органам нарешті треба припинити бігати й кошмарити за замовленнями влади неугодних їй політиків та підприємців, а розслідувати та встановити, хто стоїть за провокаціями проти журналістів, хто замовляє та розповсюджує брехню. Хто не дає працювати бізнесу. Встановити осіб, а не прізвиська каналів у Telegram. Та притягнути до відповідальності", - наголосив Кличко.

Мер Києва також вчергове відзначив, що під час війни важливо зберігати єдність.

"Поки наші захисники б’ються на фронті, в тилу мають тривати реформи і необхідні зміни, а не зворотний процес. Країна повинна працювати на перемогу, а не борсатися в болоті політичного протистояння. На жаль, те, що відбувається сьогодні, руйнує єдність в державі, знищує демократичні принципи, шкодить іміджу України. Фронт у нас один - там, де б’ються наші захисники! І не треба розпалювати пожежу всередині країни", - закликав Кличко.