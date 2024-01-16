Кличко призвал не уничтожать имидж страны притеснениями самоуправления

Притеснение независимых СМИ, наступление на местное самоуправление и потоки лжи в анонимных Telegram-каналах уничтожают репутацию Украины, которая борется за свое демократическое будущее.

"Украина, несмотря на войну, не должна лишиться демократических завоеваний. Таких, как свобода слова, соблюдение прав человека, децентрализация власти. Притеснения независимых СМИ и журналистов, которые не нравятся власти, потому что критикуют ее действия. Наступление на местное самоуправление. Потоки лжи и манипуляций, льющиеся из анонимных провластных Telegram-каналов. Все это уничтожает репутацию Украины, которая борется в кровавой войне за демократическое будущее. Борется против авторитаризма и варварства", - заявил Кличко.

По его словам, свобода слова - один из основополагающих принципов демократии. В отличие от "беспринципных шоу-менов, распространяющих ложь и провокации по анонимным телеграммам-каналам".

"Правоохранительным органам нужно наконец прекратить бегать и кошмарить по заказам власти неугодных ей политиков и предпринимателей, а расследовать и установить, кто стоит за провокациями против журналистов, кто заказывает и распространяет ложь. Кто не дает работать бизнесу. Установить лиц, а не прозвищ каналов в Telegram. И привлечь к ответственности", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также в очередной раз отметил, что во время войны важно сохранять единство.

"Пока наши защитники сражаются на фронте, в тылу должны продолжаться реформы и необходимые изменения, а не обратный процесс. Страна должна работать на победу, а не барахтаться в болоте политического противостояния. К сожалению, то, что происходит сегодня, разрушает единство в державе, уничтожает демократические принципы, вредит имиджу Украины. Фронт у нас один – там, где сражаются наши защитники! И не надо разжигать пожар внутри страны", - призвал Кличко.