Кличко закликав киян надавати інформацію про доступність укриттів через "Київ цифровий"

"Заїхав сьогодні без попередження оглянути деякі укриття, на які отримали скарги від киян. Картину зафіксував, будемо працювати. Хочу звернути вашу увагу. В «Києві цифровому» ми створили механізм зворотнього звʼязку. Будь ласка, долучайтеся. Ідіть перевіряйте, фотографуйте стан укриттів і чи доступні вони в вашому мікрорайоні, будинку чи в швидкій доступності від нього. І надсилайте інформацію", - заявив Кличко.

Він також зазначив, що групи контролю будуть оперативно реагувати і виправляти ситуацію.

"Якщо голови районів, які за це відповідальні, не можуть організувати належну роботу, на що отримали кошти, буде їздити мер і будуть відволікатися інші міські служби, у яких і так немало роботи в воєнний час, в умовах обстрілів і ліквідації їх наслідків", - наголосив мер.

За словами Кличка, кияни вже активно долучаються до інформування міської влади про ситуацію з укриттями.

"За добу, після запуску в "Києві Цифровому" сервісу зворотнього звʼязку щодо стану укриттів, від киян отримано більше тисячі скарг. Із них майже половина на те, що укриття зачинені, чверть - що перебувають у неналежному стані, ще чверть - що поблизу немає укриттів", - повідомив Кличко..

Він також нагадав, як залишити інформацію в "Києві цифровому". Треба вибрати укриття на мапі, яка є у застосунку, та натиснути в інформаційній картці "Поскаржитися на укриття". "Київ Цифровий" оперативно систематизує інформацію і передасть її у Департамент муніципальної безпеки, райдержадміністраціям міста та іншим службам, що будуть залучені до перевірок і реагування, зазначив Кличко.

За даними КМДА, на сьогодні районними держадміністраціями Києва сплановане використання 4014 укриттів. Із них 3393 – цокольні та підвальні приміщення, 364 – підземні автопаркінги, 211 – підземні переходи, 46 – підземні приміщення метрополітену.

Як повідомлялося, у Києві питання цивільного захисту та громадської безпеки покладено на міську військову адміністрацію, а також районні державні адміністрації. За даними КМДА, з бюджету міста у 2022-2023 роках на облаштування укриттів було спрямовано 1,2 млрд гривень.