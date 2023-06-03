Кличко призвал киевлян передавать информацию о доступности убежищ через "Киев цифровой"

"Заехал сегодня без предупреждения осмотреть некоторые укрытия, на которые получили жалобы от киевлян. Картину зафиксировал, будем работать. Хочу обратить ваше внимание. В "Киеве цифровом" мы создали механизм обратной связи. Пожалуйста, приобщайтесь. Идите проверяйте, фотографируйте состояние укрытий и доступны ли они в вашем микрорайоне, доме или в быстрой доступности от него. И присылайте информацию", - заявил Кличко.

Он отметил, что группы контроля будут оперативно реагировать и исправлять ситуацию.

"Если главы районов, которые за это ответственны, не могут организовать надлежащую работу, на что получили средства, будет ездить мэр и будут отвлекаться другие городские службы, у которых и так немало работы в военное время, в условиях обстрелов и ликвидации их последствий", - подчеркнул мэр.

По словам Кличко, киевляне уже активно приобщаются к информированию городской власти о ситуации с укрытиями.

"За сутки, после запуска в "Киеве Цифровом" сервиса обратной связи по состоянию укрытий, от киевлян получено более тысячи жалоб. Из них почти половина на то, что укрытия закрыты, четверть - в ненадлежащем состоянии, еще четверть - что поблизости нет укрытий", - сообщил Кличко.

Он также напомнил, как оставить информацию в "Киеве цифровом". Надо выбрать убежище на карте, которая есть в приложении, и нажать в информационной карточке "Пожаловаться на укрытие". "Киев Цифровой" оперативно систематизирует информацию и передаст ее в Департамент муниципальной безопасности, райгосадминистрациям города и другим службам, которые будут вовлечены в проверки и реагирования, отметил Кличко.

По данным КГГА, на сегодня районными госадминистрациями Киева спланировано использование 4014 укрытий. Из них 3393 – цокольные и подвальные помещения, 364 – подземные автопаркинги, 211 – подземные переходы, 46 – подземные помещения метрополитена.

Как сообщалось, в Киеве вопросы гражданской защиты и общественной безопасности возложены на городскую военную администрацию, а также районные государственные администрации. По данным КГГА, из бюджета города в 2022-2023 годах на обустройство убежищ было направлено 1,2 млрд гривен.