Кличко з’їздив на передову на Донбас, щоб передати захисникам системи РЕБ та FPV-дрони

Мер Києва Віталій Кличко відвідав захисників на Донбасі та передав їм дрони та системи радіоелектронної боротьби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.
"Відвідав наших захисників на Донбасі. Батальйону "Свобода" та 28 ОМБР імені Лицарів зимового походу передав по 100 FPV-дронів кожному підрозділу. Також відвіз бійцям три системи РЕБ, які дуже потрібні сьогодні військовим на сході України", - повідомив Кличко.
Він також подякував захисникам за мужність та самовідданість.
"Складна ситуація на фронті, але вони тримаються рішуче і продовжують нищити ворога й боронити українську землю", - написав Кличко.
Командир батальйону "Свобода" Петро Кузик подякував Кличку та киянам за постійну підтримку.
"Від щирого серця хочу подякувати Віталію Володимировичу та громаді міста Києва за постійну потужну підтримку. З одного боку, це боєздатність батальйону, а що для мене важливо - це життя наших бійців", - наголосив Кузик.
Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко вдруге поспіль зустрічав Новий рік на Донбасі разом з бійцями, яким привіз дрони, різне спорядження та хімічні грілки.
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