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Кличко съездил на передовую на Донбасс, чтобы передать защитникам системы РЭБ и FPV-дроны

Фото: Кличко съездил на передовую на Донбасс, чтобы передать защитникам системы РЭБ и FPV-дроны (kyiv.klichko.org)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко посетил защитников в Донбассе и передал им дроны и системы радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко.

"Посетил наших защитников на Донбассе. Батальону "Свобода" и 28 ОМБР имени Рыцарей зимнего похода передал по 100 FPV-дронов каждому подразделению. Также отвез бойцам три системы РЭБ, которые очень нужны сегодня военным на востоке Украины", - сообщил Кличко.

Он также поблагодарил защитников за мужество и самоотверженность.

"Сложная ситуация на фронте, но они держатся решительно и продолжают уничтожать врага и защищать украинскую землю", - написал Кличко.

Командир батальона "Свобода" Петр Кузик поблагодарил Кличко и киевлян за постоянную поддержку.

"От всего сердца хочу поблагодарить Виталия Владимировича и общину города Киева за постоянную мощную поддержку. С одной стороны, это боеспособность батальона, а что для меня важно - это жизнь наших бойцов", - подчеркнул Кузык.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко второй раз подряд встречал Новый год на Донбассе вместе с бойцами, которым привез дроны, разное снаряжение и химические грелки.

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ДонбассВиталий Кличко