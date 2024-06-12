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Кличко взяв участь у Міжнародній конференції з відновлення України

Фото: Кличко взяв участь у Міжнародній конференції з відновлення України (kyivcity.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

На Міжнародній конференції з відновлення України, яка проходить в Німеччині, обговорювали важливість посилення місцевого самоврядування задля успішного відновлення нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Частина заходів і  дискусій на Міжнародній конференції з відновлення України - про роль місцевого самоврядування і його посилення задля успішного відновлення нашої держави. Зокрема, наші партнери наголошують на важливості подальшої децентралізації. І для безпеки та економічного розвитку України, і для її інтеграції в ЄС. Та підкреслюють, що іноземні інвестиції націлені і підуть на місцевий рівень, в громади. Бо саме на місцях відбуватимуться перетворення. І в цьому наші партнери готові допомагати", - повідомив Віталій Кличко.

Також мер Києва зустрівся з міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце і подякував за постійну підтримку і допомогу Києву та Україні.

"Міністерство, яке вона очолює, багато років є партнером Києва та багатьох українських громад. Зокрема, від початку широкомасштабної війни міністерство, в партнерстві з Лейпцигом, забезпечило закупівлю для комунальних служб Києва засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів). Надало столиці України значну кількість генераторів різної потужності, передавало через GIZ різноманітну комунальну техніку. А також профінансувало закупівлю найсучасніших автомобілів для пінного гасіння пожеж, які сьогодні працюють в Києві", - зазначив Кличко.

Він наголосив, що столична влада продовжить співпрацю і з німецькими містами, і з урядовими структурами, які підтримують місцеве самоврядування і допомагають йому.

 

Як відомо, Міжнародна конференція з питань відновлення України проходить в Берліні 11 та 12 червня 2024 року. Її мета - консолідувати сталу міжнародну підтримку для відновлення, відбудови, реформування та модернізації України.

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