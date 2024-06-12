Кличко принял участие в Международной конференции по восстановлению Украины

"Часть мероприятий и дискуссий на Международной конференции по восстановлению Украины - о роли местного самоуправления и его усилении ради успешного восстановления нашего государства. В частности, наши партнеры отмечают важность дальнейшей децентрализации. И для безопасности и экономического развития Украины, и для ее интеграции в ЕС. Но подчеркивают, что иностранные инвестиции нацелены и пойдут на местный уровень, потому что именно на местах будут происходить преобразования.

Также мэр Киева встретился с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце и поблагодарил за постоянную поддержку и помощь Киеву и Украине.

"Министерство, которое она возглавляет, много лет является партнером Киева и многих украинских общин. В частности, с начала широкомасштабной войны министерство, в партнерстве с Лейпцигом, обеспечило закупку для коммунальных служб Киева средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов). Предоставило столице Украины значительное количество генераторов разной мощности, передавало через GIZ разнообразную коммунальную технику. А также профинансировало закупку самых современных автомобилей для пенного тушения пожаров, которые сегодня работают в Киеве", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что столичные власти продолжат сотрудничество и с немецкими городами, и с правительственными структурами, которые поддерживают местное самоуправление и помогают ему.