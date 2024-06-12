RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кличко принял участие в Международной конференции по восстановлению Украины

Фото: Кличко принял участие в Международной конференции по восстановлению Украины (kyivcity.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

На проходящей в Германии Международной конференции по восстановлению Украины обсуждали важность усиления местного самоуправления ради успешного восстановления нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Часть мероприятий и дискуссий на Международной конференции по восстановлению Украины - о роли местного самоуправления и его усилении ради успешного восстановления нашего государства. В частности, наши партнеры отмечают важность дальнейшей децентрализации. И для безопасности и экономического развития Украины, и для ее интеграции в ЕС. Но подчеркивают, что иностранные инвестиции нацелены и пойдут на местный уровень, потому что именно на местах будут происходить преобразования.

Также мэр Киева встретился с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце и поблагодарил за постоянную поддержку и помощь Киеву и Украине.

"Министерство, которое она возглавляет, много лет является партнером Киева и многих украинских общин. В частности, с начала широкомасштабной войны министерство, в партнерстве с Лейпцигом, обеспечило закупку для коммунальных служб Киева средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов). Предоставило столице Украины значительное количество генераторов разной мощности, передавало через GIZ разнообразную коммунальную технику. А также профинансировало закупку самых современных автомобилей для пенного тушения пожаров, которые сегодня работают в Киеве", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что столичные власти продолжат сотрудничество и с немецкими городами, и с правительственными структурами, которые поддерживают местное самоуправление и помогают ему.

 

Международная конференция по вопросам восстановления Украины проходит в Берлине 11 и 12 июня 2024 года. Ее цель – консолидировать устойчивую международную поддержку для восстановления, восстановления, реформирования и модернизации Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News