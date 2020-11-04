Кличко выздоровел от COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что получил отрицательный тест на коронавирус. Он сообщил, что вернулся к работе.
Об этом он заявил на брифинге.
О том, что Кличко заразился стало известно 24 октября, за день до местных выборов.
"Рад вернуться к активной работе, мой тест на коронавирус негативный, я чувствую себя хорошо, то есть сейчас уже готов работать в полную силу", - сказал он.
Напомним, Киев пока остается в "оранжевой" зоне карантина. Впрочем, ситуация с коронавирусом в городе ухудшается. Столица может попасть в "красную" зону.
Отметим, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что локдаун в столице из-за ситуации с коронавирусом будет крайней мерой.
В эфире одного из украинских телеканалов главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин выходного дня в Украине еще обсуждается.
Отметим, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 9524 новых случаев коронавируса.