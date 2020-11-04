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Кличко выздоровел от COVID-19

Киев, Среда 04 ноября 2020 12:58
Кличко выздоровел от COVID-19
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что получил отрицательный тест на коронавирус. Он сообщил, что вернулся к работе.

Об этом он заявил на брифинге.

О том, что Кличко заразился стало известно 24 октября, за день до местных выборов.

"Рад вернуться к активной работе, мой тест на коронавирус негативный, я чувствую себя хорошо, то есть сейчас уже готов работать в полную силу", - сказал он.

Напомним, Киев пока остается в "оранжевой" зоне карантина. Впрочем, ситуация с коронавирусом в городе ухудшается. Столица может попасть в "красную" зону.

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что локдаун в столице из-за ситуации с коронавирусом будет крайней мерой.

В эфире одного из украинских телеканалов главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин выходного дня в Украине еще обсуждается.

Отметим, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 9524 новых случаев коронавируса.

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Новости Украины Общество Виталий КличкоКоронавирус

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