ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кличко одужав від COVID-19

Київ, Середа 04 листопада 2020 12:58
Кличко одужав від COVID-19
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що отримав негативний тест на коронавірус. Він повідомив, що повернувся до роботи.

Про це він заявив на брифінгу.

Про те, що Кличко заразився стало відомо 24 жовтня, за день до місцевих виборів.

"Радий повернутися до активної роботи, мій тест на коронавірус негативний, я відчуваю себе добре, тобто зараз вже готовий працювати в повну силу", - сказав він.

Нагадаємо, Київ поки залишається в "помаранчевій" зоні карантину. Втім, ситуація з коронавірусом в місті погіршується. Столиця може потрапити в "червону" зону.

Зазначимо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що локдаун в столиці через ситуацію з коронавірусом буде крайнім заходом.

В ефірі одного з українських телеканалів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що карантин вихідного дня в Україні ще обговорюється.

Зазначимо, в Україні за минулу добу підтвердили 9524 нових випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Віталий КличкоКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся