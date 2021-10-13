UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У Кличко выплатят материальную помощь почти 32 тысячам защитникам и защитницам Украины

Автор: Наталия Гурковская

По случаю Дня защитников и защитниц Украины семьям участников Революции Достоинства и АТО/ООС будет оказана материальная помощь от Киевской городской власти. Выплаты получат 31 623 киевские семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Выплата материальной помощи - одна из многих мер по поддержке ветеранов АТО, участников Революции Достоинства, их семей. В этом году помощь составляет от 800 до 1,5 тыс. грн. Всего же ее получат 31 623 киевлянина. Все выплаты происходят в рамках реализации городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам", - отметила заместитель Виталия Кличко Марина Хонда.

Материальную помощь в размере 1,5 тыс. грн получат киевляне - члены семей лиц, смерть которых связана с участием в революции Достоинства с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года, а также члены семей погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время непосредственного участия в АТО, в том числе добровольцев и других.

По 800-1 тыс. грн от киевской власти выплатят киевлянам, которые получили телесные повреждения разной степени тяжести во время участия в массовых акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

900 грн составляет материальная помощь киевлянам, которые защищали независимость Украины в АТО, в том числе бойцам-добровольцам.

Как ранее сообщалось, Виталий Кличко призвал региональные политические силы, лидеров местного самоуправления и всех активных и неравнодушных граждан к консолидации усилий на платформе "УДАР". На призыв уже откликнулись мэр Чернигова Владислав Атрошенко и возглавляемая им партия "Родной дом", глава Житомирской ОГА с 2016 по 2019 год Игорь Гундич и другие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий КличкоУДАР