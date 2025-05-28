Кличко вручив премію "Київ" митцям: хто отримав нагороду

Мер Києва Віталій Кличко вручив престижну премію "Київ" столичним митцям. Цьогоріч премія вручалась у 8 номінаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.
"Вручив щорічну Мистецьку премію "Київ" видатним діячам, які розвивають національну культуру та презентують її на світовому рівні. Ця нагорода є другою за престижністю після Шевченківської премії. Важливо, що навіть в такий драматичний для нашої країни час відбуваються мистецькі акції, які об`єднують українців, підтримують та надихають. Адже наша історія, національні традиції, мистецтво допомагають нам вижити та показують світові самобутність, волелюбність та непохитність українського народу", - написав Кличко.
Традиційно премію "Київ" вручають у 9 номінаціях: в галузі літератури, кіномистецтва, музичної композиції, театрального, образотворчого мистецтва, в галузі журналістики, народного декоративного, хореографічного, циркового мистецтва. Проте цього року переможців визначено у 8 номінаціях.
Як повідомили в КМДА, лауреатами стали:
Кожен із лауреатів отримав диплом, нагрудний знак і грошову премію в розмірі 50 тисяч гривень.
Як відомо, премія "Київ" заснована у 2001 році Київською міською державною адміністрацією спільно з Координаційною радою національних творчих спілок України. В кожній номінації премія "Київ" має окрему назву на честь видатних представників цієї галузі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.