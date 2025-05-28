Кличко вручил премию "Киев" художникам: кто получил награду

Мэр Киева Виталий Кличко вручил престижную премию "Киев" столичным художникам. В этом году премия вручалась в 8 номинациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.
"Вручил ежегодную Художественную премию "Киев" выдающимся деятелям, которые развивают национальную культуру и представляют ее на мировом уровне. Эта награда является второй по престижности после Шевченковской премии. Важно, что даже в такое драматическое для нашей страны время происходят художественные акции, которые объединяют украинцев, поддерживают и вдохновляют. Ведь наша история, национальные традиции, искусство помогают нам выжить и показывают миру самобытность, свободолюбие и непоколебимость украинского народа", - написал Кличко.
Традиционно премию "Киев" вручают в 9 номинациях: в области литературы, киноискусства, музыкальной композиции, театрального, изобразительного искусства, в области журналистики, народного декоративного, хореографического, циркового искусства. Однако в этом году победители определены в 8 номинациях.
Как сообщили в КГГА, лауреатами стали:
Каждый из лауреатов получил диплом, нагрудный знак и денежную премию в размере 50 тысяч гривен.
Как известно, премия "Киев" основана в 2001 году Киевской городской государственной администрацией совместно с Координационным советом национальных творческих союзов Украины. В каждой номинации премия "Киев" имеет отдельное название в честь выдающихся представителей этой отрасли.
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