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Кличко вручив премію "Київ" митцям: хто отримав нагороду

Середа 28 травня 2025 19:19
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Кличко вручив премію "Київ" митцям: хто отримав нагороду Фото: Кличко вручив премію "Київ" (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко вручив престижну премію "Київ" столичним митцям. Цьогоріч премія вручалась у 8 номінаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Вручив щорічну Мистецьку премію "Київ" видатним діячам, які розвивають національну культуру та презентують її на світовому рівні. Ця нагорода є другою за престижністю після Шевченківської премії. Важливо, що навіть в такий драматичний для нашої країни час відбуваються мистецькі акції, які об`єднують українців, підтримують та надихають. Адже наша історія, національні традиції, мистецтво допомагають нам вижити та показують світові самобутність, волелюбність та непохитність українського народу", - написав Кличко.

Традиційно премію "Київ" вручають у 9 номінаціях: в галузі літератури, кіномистецтва, музичної композиції, театрального, образотворчого мистецтва, в галузі журналістики, народного декоративного, хореографічного, циркового мистецтва. Проте цього року переможців визначено у 8 номінаціях.

Як повідомили в КМДА, лауреатами стали:

  • в галузі літератури − премію імені Євгена Плужника отримав письменник, заслужений діяч мистецтв України Василь Неволов − за книги "Творчі мандри через роки", "Тепло київських візерунків";
  • в галузі кіномистецтва − премію імені Івана Миколайчука присуджено творчій групі фільму "Ля Палісіада": Філіпу Сотниченку (сценарист, режисер), Валерії Сочивець (продюсерка) та Володимиру Усику (оператор).
  • в галузі музичної композиції − премію імені Артемія Веделя отримав композитор Сергій Пілютіков − за симфонії "Легіон" і "Софія" для симфонічного оркестру;
  • в галузі театрального мистецтва − премію імені Амвросія Бучми присуджено Раду Поклітару, художньому керівнику театру «Київ Модерн-балет», заслуженому діячу мистецтв України − за постановки балетних вистав "Завтра", "ДискриміНАЦІЯ", "Друзі";
  • в галузі образотворчого мистецтва − премію імені Сергія Шишка отримав художник-живописець Андрій Коваленко − за твори "Шепіт", "Золотий дощ", "Пілігрими";
  • в галузі народного декоративного мистецтва − премію імені Сергія Колоса здобула Ніна Саєнко, художниця, заслужена діячка мистецтв України − за серію творів "Диво-сад";
  • в галузі журналістики − премію імені Анатолія Москаленка отримав журналіст Тарас Боровко − за серію публіцистичних статей і цикл військово-патріотичних пісень;
  • в галузі циркового мистецтва − премію імені братів Ялових присуджено авторам мистецького проєкту "Форум діячів аматорського циркового мистецтва − Дитяча циркова творчість столиці України під час війни": Олександру Бабінському, Наталії Поздняковій та Надії Шкляр.

Кожен із лауреатів отримав диплом, нагрудний знак і грошову премію в розмірі 50 тисяч гривень.

Як відомо, премія "Київ" заснована у 2001 році Київською міською державною адміністрацією спільно з Координаційною радою національних творчих спілок України. В кожній номінації премія "Київ" має окрему назву на честь видатних представників цієї галузі.

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