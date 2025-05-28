Кличко вручил премию "Киев" художникам: кто получил награду

Мэр Киева Виталий Кличко вручил престижную премию "Киев" столичным художникам. В этом году премия вручалась в 8 номинациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Вручил ежегодную Художественную премию "Киев" выдающимся деятелям, которые развивают национальную культуру и представляют ее на мировом уровне. Эта награда является второй по престижности после Шевченковской премии. Важно, что даже в такое драматическое для нашей страны время происходят художественные акции, которые объединяют украинцев, поддерживают и вдохновляют. Ведь наша история, национальные традиции, искусство помогают нам выжить и показывают миру самобытность, свободолюбие и непоколебимость украинского народа", - написал Кличко.

Традиционно премию "Киев" вручают в 9 номинациях: в области литературы, киноискусства, музыкальной композиции, театрального, изобразительного искусства, в области журналистики, народного декоративного, хореографического, циркового искусства. Однако в этом году победители определены в 8 номинациях.

Как сообщили в КГГА, лауреатами стали:

в области литературы - премию имени Евгения Плужника получил писатель, заслуженный деятель искусств Украины Василий Неволов - за книги "Творческие путешествия через годы", "Тепло киевских узоров";

в области киноискусства - премия имени Ивана Миколайчука присуждена творческой группе фильма "Ля Палисиада": Филиппу Сотниченко (сценарист, режиссер), Валерии Сочивец (продюсер) и Владимиру Усику (оператор).

в области музыкальной композиции - премию имени Артемия Веделя получил композитор Сергей Пилютиков - за симфонии "Легион" и "София" для симфонического оркестра;

в области театрального искусства - премия имени Амвросия Бучмы присуждена Раду Поклитару, художественному руководителю театра "Киев Модерн-балет", заслуженному деятелю искусств Украины - за постановки балетных спектаклей "Завтра", "Дискриминация", "Друзья";

в области изобразительного искусства - премию имени Сергея Шишко получил художник-живописец Андрей Коваленко - за произведения "Шепот", "Золотой дождь", "Пилигримы";

в области народного декоративного искусства - премию имени Сергея Колоса получила Нина Саенко, художница, заслуженный деятель искусств Украины - за серию произведений "Чудо-сад";

в области журналистики - премию имени Анатолия Москаленко получил журналист Тарас Боровко - за серию публицистических статей и цикл военно-патриотических песен;

в области циркового искусства - премия имени братьев Яловых присуждена авторам художественного проекта "Форум деятелей любительского циркового искусства - Детское цирковое творчество столицы Украины во время войны": Александру Бабинскому, Наталье Поздняковой и Надежде Шкляр.

Каждый из лауреатов получил диплом, нагрудный знак и денежную премию в размере 50 тысяч гривен.

Как известно, премия "Киев" основана в 2001 году Киевской городской государственной администрацией совместно с Координационным советом национальных творческих союзов Украины. В каждой номинации премия "Киев" имеет отдельное название в честь выдающихся представителей этой отрасли.