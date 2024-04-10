Кличко вручив меру Кракова відзнаку "За сприяння обороні Києва"

"Зустрівся в Польщі з мером міста-побратима Києва - Кракова, Яцеком Майхровським. Подякував міській владі за допомогу українцям з перших днів повномасштабного вторгнення росії. Запросив пана Майхровського відвідати наше місто. Та вручив йому відзнаку від столиці - нагрудний знак "За сприяння обороні Києва", - заявив Кличко.

Він зазначив, що від початку широкомасштабної війни Краків передав Києву тонни гуманітарної допомоги, прихистив понад 175 тисяч українців, які рятувалися від війни. А також організував логістичний центр для транспортування допомоги від інших партнерів нашої держави. Та завжди підтримував Україну в її євроінтеграційних прагненнях.

Під час зустрічі мери Києва та Кракова обговорили також подальшу допомогу Україні та Києву.

Яцек Майхровський, своєю чергою, подарував Києву новий оберіг.

"Мер Кракова передав символічну скульптуру на знак дружби і співпраці між нашими містами - дракона. Який, за словами польських друзів, тепер теж оберігатиме Київ", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся в Братиславі з мером словацької столиці Матушем Валло та обговорив подальшу допомогу і нові проекти відбудови Києва та України.