RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кличко вручил мэру Кракова знак отличия "За содействие обороне Киева"

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Кракова Яцеком Майхровским и вручил ему отличие "За содействие обороне Киева".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева.

"Встретился в Польше с мэром города-побратима Киева - Кракова, Яцеком Майхровским. Поблагодарил городскую власть за помощь украинцам с первых дней полномасштабного вторжения россии. Пригласил пана Майхровского посетить наш город. Но вручил ему отличие от столицы - нагрудный знак "За содействие обороне Киева", - заявил Кличко.

Он отметил, что с начала широкомасштабной войны Краков передал Киеву тонны гуманитарной помощи, приютил более 175 тысяч украинцев, которые спасались от войны. А также организовал логистический центр для транспортировки помощи от других партнеров нашего государства. И всегда поддерживал Украину в ее евроинтеграционных устремлениях.

В ходе встречи мэры Киева и Кракова обсудили также дальнейшую помощь Украине и Киеву.

Яцек Майхровский, в свою очередь, подарил Киеву новый оберег.

"Мэр Кракова передал символическую скульптуру в знак дружбы и сотрудничества между нашими городами - дракона. Который, по словам польских друзей, теперь тоже будет оберегать Киев", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился в Братиславе с мэром словацкой столицы Матушем Валло и обсудил дальнейшую помощь и новые проекты по восстановлению Киева и Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий КличкоКраків