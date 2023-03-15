UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кличко: Вроцлав допомагатиме відновлювати Київ - підписано угоду про співробітництво

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Київ та одне з найбільших польських міст Вроцлав підписали угоду про співробітництво, в тому числі у повоєнному відновленні Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Київ підписав угоду про співробітництво з польським містом Вроцлавом. Сьогодні, під час онлайн-спілкування, я подякував меру Вроцлава Яцеку Сутрику за допомогу влади та громади його міста українській столиці. За підтримку Києва, гуманітарну допомогу та економічну. Ми продовжимо співпрацю наших міст - економічну, культурну, а також - у майбутньому відновленні інфраструктури Києва та України", - повідомив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що від початку широкомасштабного вторгнення росії Вроцлав прийняв 150 тисяч українських біженців. Зокрема, 80 тисяч дітей. Крім того, влітку українські діти їздили до Вроцлава на оздоровлення.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрічався з мером Парижа Анн Ідальго, яка виступила у Київраді і запевнила у підтримці Києва та України до перемоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВіталий Кличко