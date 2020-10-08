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У Кличко внесли в перечень объектов культурного наследия "тарелку" на Лыбидской

Киев, Четверг 08 октября 2020 16:59
У Кличко внесли в перечень объектов культурного наследия "тарелку" на Лыбидской
Фото: "тарелка" на Лыбидской (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Департамент охраны культурного наследия КГГА внес здание Украинского института научно-технической экспертизы и информации на ул. Антоновича, 180 ("тарелка" на Лыбидской) в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия и направил соответствующий приказ в Министерство культуры и информационной политики Украины.

Об этом говорится на "Официальном портале Киева".

Отмечается, что следующий шаг - предоставление Минкультом "тарелке" статуса памятника и занесения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Как отмечают в департаменте, это должно произойти как можно быстрее. Ведь здание института является одним из ярких примеров советского модернизма, воплощенное архитектором Флорианом Юрьевым.

Напомним, что в сентябре текущего года статус вновь выявленных объектов культурного наследия было дано еще девяти объектам в Киеве.

Государственный реестр недвижимых памятников Украины - банк данных, сформированных по единым признакам и принципам, содержащий сведения о памятниках культурного наследия.

Согласно порядку учета объектов культурного наследия (приказ Министерства культуры от 11.03.2013 № 158), субъектами принятия решения о занесении объекта культурного наследия в Реестр в соответствии к категории памятников являются: Кабинет министров - относительно памятников национального значения; Министерство культуры - относительно памятников местного значения.

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Новости Украины Недвижимость КиевархитекторКультураКГГАВиталий Кличко
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