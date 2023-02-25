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Кличко випробував німецькі такни Leopard, які поїдуть в Україну

Фото: Володимир Кличко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Володимир Кличко на полігоні в Німеччині бере участь у випробуванні танків Leopard, які невдовзі поїдуть в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Танки Leopard з Німеччини готують до відправки в Україну. Наші бійці навчаються управляти ними і невдовзі повернуться в Україну. Прибуде і техніка", - зазначив Віталій Кличко.

Він також повідомив, що його брат Володимир на полігоні в Німеччині випробовував "котів", яких так чекають в Україні.

"Рік тому я б не подумав, що керуватиму таким "котиком". Рік війни в Україні. Рік страждань. Рік, як наша сила волі стала міцнішою, ніж будь-коли. Такою ж сильною, як цей танк. Дякуємо Німеччині! Дякуємо вільному світу за все, що ви робите для нас, українців. Слава Україні! Героям слава", - додав у ролику Володимир Кличко.


Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вже отримала перші 4 танки Leopard2A4 від Польщі та очікує на наступні поставки танків від західних партнерів найближчим часом.

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Віталий Кличко