Кличко испытал немецкие такны Leopard, которые поедут в Украину

"Танки Leopard из Германии готовят к отправке в Украину. Наши бойцы учатся управлять ими и вскоре вернутся в Украину. Прибудет и техника", - отметил Виталий Кличко.

Он также сообщил, что его брат Владимир на полигоне в Германии испытывал "котов", которых так ждут в Украине.

"Год назад я бы не подумал, что буду управлять таким "котиком". Год войны в Украине. Год страданий. Год, как наша сила воли стала крепче, чем когда-либо. Такой же сильной, как этот танк. Спасибо Германии! Спасибо свободному мира за все, что вы делаете для нас, украинцев. Слава Украине! Героям слава", - добавил в ролике Владимир Кличко.





Напомним, ранее сообщалось, что Украина уже получила первые 4 танка Leopard2A4 от Польши и ожидает последующих поставок танков от западных партнеров в ближайшее время.