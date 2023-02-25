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Кличко испытал немецкие такны Leopard, которые поедут в Украину

Фото: Владимир Кличко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Владимир Кличко на полигоне в Германии принимает участие в испытании танков Leopard, которые вскоре уедут в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Танки Leopard из Германии готовят к отправке в Украину. Наши бойцы учатся управлять ими и вскоре вернутся в Украину. Прибудет и техника", - отметил Виталий Кличко.

Он также сообщил, что его брат Владимир на полигоне в Германии испытывал "котов", которых так ждут в Украине.

"Год назад я бы не подумал, что буду управлять таким "котиком". Год войны в Украине. Год страданий. Год, как наша сила воли стала крепче, чем когда-либо. Такой же сильной, как этот танк. Спасибо Германии! Спасибо свободному мира за все, что вы делаете для нас, украинцев. Слава Украине! Героям слава", - добавил в ролике Владимир Кличко.


Напомним, ранее сообщалось, что Украина уже получила первые 4 танка Leopard2A4 от Польши и ожидает последующих поставок танков от западных партнеров в ближайшее время.

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Виталий Кличко