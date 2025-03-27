Кличко відвідав військових Київського теруправління НГУ і нагородив їх відзнаками від столиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера столиці.

"Відвідав військових Північного Київського територіального управління Національної гвардії України та вручив відзнаки від столиці: медалі "Честь. Слава. Держава" і подяки Київського міського голови. Подякував за професіоналізм, відвагу в обороні нашої держави", - повідомив Віталій Кличко.

Він також розповів, як Київ допомагає захисникам.

"Допомагаємо воїнам, які сьогодні б’ються на передовій, та ветеранам, які потребують уваги і підтримки. Допомагає громада столиці і бойовим підрозділам Північного Київського територіального управління НГУ. В 2024-2025 роках з бюджету міста на оснащення бригад управління Київ спрямував 673 млн грн", - зазначив Кличко.

Від початку повномасштабного вторгнення підрозділи Північного територіального об'єднання обороняли Київ та область. Воювали на передовій у Луганській, Харківській, Донецькій областях. На Лиманському та Покровському напрямках. А сьогодні тримають оборону в районі Макіївки та Тернів і надають підтримку з неба підрозділами БпЛА по всій лінії фронту, наголосив Віталій Кличко.

Як відомо, 26 березня в Україні відзначається День Національної гвардії України.

Раніше повідомлялося, що цього року столиця спрямувала з бюджету на забезпечення Сил оборони вже понад 5,5 млрд грн.

Також РБК-Україна повідомляло, що у 2024 році Київ виділив з бюджету міста на потреби військових найбільшу суму серед усіх регіонів - 10 млрд грн.