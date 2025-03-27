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Кличко посетил военных Киевского теруправления НГУ и наградил их знаками отличия от столицы

Четверг 27 марта 2025 18:18
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Кличко посетил военных Киевского теруправления НГУ и наградил их знаками отличия от столицы Фото: Кличко посетил военных Киевского теруправления НГУ (kyivcity.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко наградил военнослужащих Киевского теруправления Нацгвардии и рассказал, как столица помогает подразделениям НГУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра столицы.

"Посетил военных Северного Киевского территориального управления Национальной гвардии Украины и вручил награды от столицы: медали "Честь. Слава. Государство" и благодарности Киевского городского головы. Поблагодарил за профессионализм, отвагу в обороне нашего государства", - сообщил Виталий Кличко.

Он также рассказал, как Киев помогает защитникам.

"Помогаем воинам, которые сегодня бьются на передовой, и ветеранам, которые требуют внимания и поддержки. Помогает община столицы и боевым подразделениям Северного Киевского территориального управления НГУ. В 2024-2025 годах из бюджета города на оснащение бригад управления Киев направил 673 млн грн", - отметил Кличко.

С начала полномасштабного вторжения подразделения Северного территориального объединения обороняли Киев и область. Воевали на передовой в Луганской, Харьковской, Донецкой областях. На Лиманском и Покровском направлениях. А сегодня держат оборону в районе Макеевки и Тернов и оказывают поддержку с неба подразделениями БпЛА по всей линии фронта, подчеркнул Виталий Кличко.

Как известно, 26 марта в Украине отмечается День Национальной гвардии Украины.

Ранее сообщалось, что в этом году столица направила из бюджета на обеспечение Сил обороны уже более 5,5 млрд грн.

Также РБК-Украина сообщало, что в 2024 году Киев выделил из бюджета города на нужды военных наибольшую сумму среди всех регионов - 10 млрд грн.

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Нацгвардия Виталий Кличко Киев
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